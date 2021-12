Chris Noth | «Non ho mai visto Mr Big come un maschio alfa»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sex and the City, New York, l'attesissimo And Just Like That e soprattutto lui, Mr Big: l'attore si racconta a cuore aperto in un'intervista al Guardian: «Big è quanto di più lontano ci sia da me: lo dice anche mia moglie, “Non credo la gente si renda conto di quanto invece tu sia sciatto nella vita reale”»

Advertising

Cosmopolitan_IT : In attesa di domani, quando uscirà And Just Like That - VelvetMagIta : Chris Noth parla di Sarah Jessica Parker e di Kim Cattrall #andjustlikethat #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Noth

Mr. Big sta per tornare . C è anche, nei panni del personaggio che gli ha dato fama planetaria nella nuova serie And Just Like That , il revival di Sex and the City in onda dal 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su Now (...'Avevo mai amato Big o era solo dipendenza...' vedi anche Sex and the City, la foto di Sarah Jessica Parker conCarrie ha avuto diverse storie ufficiali nella serie: quella con Aleksandr ...Mentre torna a vestire i panni del suo personaggio storico nel reboot And Just Like That, Chris Noth ha attaccato (con eleganza) i film sequel: «Mi ricordo ben poco». E sulla faida tra Sarah Jessica ...Il 9 dicembre dalle 9 del mattino arriva su Sky (e streaming su NOW) And Just Like That, l'attesissimo reebot di Sex and the City.