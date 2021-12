Ultime Notizie Roma del 07-12-2021 ore 20:10 (Di martedì 7 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale trovato sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione siamo ancora in una situazione epidemica i dati aggiornati ieri sera mostrano che sta aumentando il numero di nuovi infetti con un incidenza di 173 casi su 100.000 persone ha detto il presidente dell’ Istituto Superiore di Sanità Silvio brusaferro il corso di un’audizione in commissione affari costituzionali del Senato secondo brusaferro Siamo di fronte ad un andamento della circolazione che tocca alcune fasce più alte mostrando una forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata il presidente dell’istituto superiore di sanità ha parlato anche di occupazioni spedalieri una crescita di un punto percentuale ogni settimana contati che al 6 dicembre certificano occupazione di pazienti covid dentro al 7,5% è in aria Medical 9,9 anche questi dati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)dailynews radiogiornale trovato sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione siamo ancora in una situazione epidemica i dati aggiornati ieri sera mostrano che sta aumentando il numero di nuovi infetti con un incidenza di 173 casi su 100.000 persone ha detto il presidente dell’ Istituto Superiore di Sanità Silvio brusaferro il corso di un’audizione in commissione affari costituzionali del Senato secondo brusaferro Siamo di fronte ad un andamento della circolazione che tocca alcune fasce più alte mostrando una forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata il presidente dell’istituto superiore di sanità ha parlato anche di occupazioni spedalieri una crescita di un punto percentuale ogni settimana contati che al 6 dicembre certificano occupazione di pazienti covid dentro al 7,5% è in aria Medical 9,9 anche questi dati ...

'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… L'ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all'anno per un po'». Isolati 130 passeggeri del ... Una violenta aggressione ai danni dell'assessore Giovanna Damonte che aveva semplicemente chiesto a una ragazza di…

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Motociclista atterrato da un'auto, traffico in tilt verso il centro di Udine (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Dopo il bike sharing a Udine per spostarsi arriva il car sharing elettrico Trova nello zaino un biglietto con insulti a Udine, il ...

Via Principe Umberto è pronta a riaprire, verso la fine dei lavori Ultime Notizie Via Principe Umberto è pronta a riaprire, verso la fine dei lavori Il piano del Comune di Olbia per sistemare le strade devastate dal maltempo Il trend dei contagi è in discesa a Olbia:...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Arrivano i droni medicali per il trasporto di farmaci e vaccini ROMA - Arrivano droni per il trasporto rapido di farmaci, campioni biologici, vaccini, sangue e in futuro anche di organi. Si moltiplicano infatti in Italia i progetti per l'impiego di droni in ambito ...

Blanca, Maria Chiara Giannetta ammette: “Interpretarla è una responsabilità” Blanca anticipazioni, Maria Chiara Giannetta confessa: "Interpretarla è una responsabilità" Grande successo anche ieri sera per la terza puntata di ...

