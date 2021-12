Ucciso a coltellate e colpi di motosega, fermato un 35enne per l’omicidio di Pierantonio Secondi (Di martedì 7 dicembre 2021) Chiusura del cerchio vicina per l’omicidio di Pierantonio Secondi, 82 anni, Ucciso ieri sera nel suo appartamento di via Giulio Romano, a Milano, a colpi di coltello e motosega. Poco fa la polizia ha fermato e interrogato un uomo di 35 anni di origine romena. A quanto pare conosceva la vittima. Una pista che per gli investigatori sarebbe molto forte. Secondo quanto scrive SkyTg 24 infatti nell’appartamento di Secondi sarebbero stati rinvenuti anche suoi effetti personali. Pierantonio Secondi era stato trovato senza vita all’interno del proprio appartamento al settimo piano di un condominio nella zona di Porta Romana. L’anziano è stato colpito inizialmente con un coltello poi, sembra, con un’arma a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Chiusura del cerchio vicina perdi, 82 anni,ieri sera nel suo appartamento di via Giulio Romano, a Milano, adi coltello e. Poco fa la polizia hae interrogato un uomo di 35 anni di origine romena. A quanto pare conosceva la vittima. Una pista che per gli investigatori sarebbe molto forte. Secondo quanto scrive SkyTg 24 infatti nell’appartamento disarebbero stati rinvenuti anche suoi effetti personali.era stato trovato senza vita all’interno del proprio appartamento al settimo piano di un condominio nella zona di Porta Romana. L’anziano è statoto inizialmente con un coltello poi, sembra, con un’arma a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - Tg3web : La veglia di New York per ricordare Davide Giri, il giovane ricercatore italiano ucciso a coltellate da pregiudicat… - proiettilegigi1 : Pacca nel culo > ragazzine molestate sul treno #MilanoVarese > ragazzo ucciso a NY con 11 coltellate #Beccaglia #Italietta #giornalai - Red75271347 : RT @mariamarilucen: L'#assassino di #NewYork, che con 11 coltellate ha barbaramente ucciso #DavideGiri,dichiarava di #odiareibianchi. Tra c… - ERivetta : RT @serenel14278447: ULTIM'ORA Omicidio a Milano: uomo di 82 anni ucciso a coltellate. Per entrare in casa usata una moto sega di Cesare Gi… -