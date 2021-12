Torre Annunziata | 20enne e 23enne fermati dopo un inseguimento | arrestati I NOMI

(Di martedì 7 dicembre 2021): i Carabinieri hanno arrestato due ragazzi risultati in possesso di marijuana e di due proiettili nascosti in uno scooter. I carabinieri della Compagnia dihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Catello Esposito e Salvatore De Rosa, rispettivamente di 20 e 23 anni.

