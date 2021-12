Short track: causa pandemia cancellati gli Europei di Dresda (Di martedì 7 dicembre 2021) La pandemia inizia a colpire anche gli sport invernali, entrati ormai nel vivo. L’aumento di casi e le varie restrizioni che stanno imponendo i vari Paesi soprattutto nel Vecchio Continente hanno costretto l’ISU, la Federazione internazionale degli sport sul ghiaccio, a cancellare gli Europei di Short track. La manifestazione continentale era in programma dal 14 al 16 gennaio 2022 a Dresda, in Germania, ma, come riportato in un comunicato, non potrà essere svolta a causa della complicata situazione epidemica che coinvolge restrizioni di viaggio, requisiti di quarantena, problemi di sicurezza e sfide logistiche. L’ISU in tutti i modi ha provato a cambiare la sede per organizzare in ogni caso la manifestazione, ma, nonostante gli sforzi fatti dalla Federazione Olandese, non è stato ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Lainizia a colpire anche gli sport invernali, entrati ormai nel vivo. L’aumento di casi e le varie restrizioni che stanno imponendo i vari Paesi soprattutto nel Vecchio Continente hanno costretto l’ISU, la Federazione internazionale degli sport sul ghiaccio, a cancellare glidi. La manifestazione continentale era in programma dal 14 al 16 gennaio 2022 a, in Germania, ma, come riportato in un comunicato, non potrà essere svolta adella complicata situazione epidemica che coinvolge restrizioni di viaggio, requisiti di quarantena, problemi di sicurezza e sfide logistiche. L’ISU in tutti i modi ha provato a cambiare la sede per organizzare in ogni caso la manifestazione, ma, nonostante gli sforzi fatti dalla Federazione Olandese, non è stato ...

