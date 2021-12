Serie A, 7 squalificati per un turno (Di martedì 7 dicembre 2021) Il giudice sportivo di Serie A, dopo gli ultimi posticipi del 16° turno, ha squalificato per una giornata 7 giocatori. Questo l’elenco: Malinovskyi (Atalanta), Dominguez (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Mancini e Zaniolo (Roma), Samir (Udinese) e Ceccaroni (Venezia). Per quanto riguarda i club, ammenda di 5mila euro per il Verona. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Il giudice sportivo diA, dopo gli ultimi posticipi del 16°, ha squalificato per una giornata 7 giocatori. Questo l’elenco: Malinovskyi (Atalanta), Dominguez (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Mancini e Zaniolo (Roma), Samir (Udinese) e Ceccaroni (Venezia). Per quanto riguarda i club, ammenda di 5mila euro per il Verona.

