“Se mi lascia? Amen” GF Vip | Alex Belli è un fiume in piena | la lunga confessione dopo la diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) Momenti di tensione durante el’ultima puntata del GF Vip per. L’ex attore di Centovetrine ha messo a nudo il suo cuore di fronte a Soleil Sorge. Poco prima però ha confessato alla vip che sarebbe stato pronto ad uscire dal GF Vip se fosse entrata Delia Duran per un confronto. Cosa che ha fatto se non ricordiamo male.a questo punto ha detto: “Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore”. “Questo tempo che stiamo qui – dice– sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. ...