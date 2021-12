Prima della Scala, standing ovation per Sergio Mattarella: sei minuti di applausi. Da Sala a Segre, i saluti per il Capo dello Stato (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutto il Teatro alla Scala di Milano applaude, in piedi, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un’accoglienza che dura oltre sei minuti e che si chiude con l’esecuzione dell’inno nazionale. È arrivato insieme alla figlia Laura al Teatro alla Scala di Milano per assistere alla Prima del ‘Macbeth’ di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly, che inaugura la nuova stagione lirica: si tratta dell’ultima performance di Sant’Ambrogio del suo mandato. Mattarella è Stato accolto dal sovrintendente Dominique Meyer, dal sindaco Beppe Sala, dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal prefetto Renato Saccone. È la terza volta che Mattarella assiste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutto il Teatro alladi Milano applaude, in piedi, per il PresidenteRepubblica. Un’accoglienza che dura oltre seie che si chiude con l’esecuzione dell’inno nazionale. È arrivato insieme alla figlia Laura al Teatro alladi Milano per assistere alladel ‘Macbeth’ di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly, che inaugura la nuova stagione lirica: si tratta dell’ultima performance di Sant’Ambrogio del suo mandato.accolto dal sovrintendente Dominique Meyer, dal sindaco Beppe, dal presidenteRegione Lombardia, Attilio Fontana e dal prefetto Renato Saccone. È la terza volta cheassiste ...

Advertising

Piu_Europa : Avete presente il novax della truffa del braccio in silicone? Ecco, hanno pensato di premiarlo con una ospitata in… - matteosalvinimi : È inspiegabile e irresponsabile la scelta della Cgil di indire uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il gover… - romeoagresti : Questa mattina #Kulusevski è stato sottoposto a intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di or… - Lo_Stralisco : Il citofono di Mai dire gol alla #Prima della #Scala ?? #Macbeth - Ste_Mazzu : Peccato che Draghi non sia presente alla prima della Scala, sennò una standing ovation di un quarto d'ora da quel p… -