Prima della Scala 2021: orario e programmazione Rai (Di martedì 7 dicembre 2021) Immancabile, come ogni 7 dicembre, la Prima della Scala, in onda su Rai1 in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Quest'anno saranno la bacchetta di Riccardo Chailly, la regia di Davide Livermore e le grandi voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov a portare lo spettatore nel Macbeth, celeberrima opera di Giuseppe Verdi. A partire dalle 17.45, Rai1 si collegherà con Milano. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD (canale 501) e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa, e i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, mentre per ...

