Paola Di Benedetto in intimo fa sognare i follower ad occhi aperti: “Fantastica” – FOTO (Di martedì 7 dicembre 2021) Ah, la magia delle feste: le luci, i colori, i regali, le sorprese sotto l’albero. Ecco, se poi sotto l’albero oltre ai pacchi da scartare c’è Paola Di Benedetto in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 dicembre 2021) Ah, la magia delle feste: le luci, i colori, i regali, le sorprese sotto l’albero. Ecco, se poi sotto l’albero oltre ai pacchi da scartare c’èDiin… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Nontelo69467503 : RT @mentalba25: Per me il PLOT TWIST più bello rimane quello tra Paola di Benedetto e Giulia Salemi … le #salemine sanno ???? #giuliasalemi… - ConsueloBuffoli : RT @mentalba25: Per me il PLOT TWIST più bello rimane quello tra Paola di Benedetto e Giulia Salemi … le #salemine sanno ???? #giuliasalemi… - mentalba25 : Per me il PLOT TWIST più bello rimane quello tra Paola di Benedetto e Giulia Salemi … le #salemine sanno ???? #giuliasalemi #prelemi - Smgii1908 : BUONASERA PAOLA DI BENEDETTO - ms_harIeyquinn : comunque ad amici c’è una uguale a paola di benedetto -