Omicron | buone e cattive notizie sulla variante Covid che preoccupa il mondo

È stato identificato un nuovo caso di Omicron in Sardegna. La variante del Covid si sta rapidamente diffondendo in Europa. Dopo il caso dell'italiano rientrato dall'Africa, un'altra persona è risultata positiva ad Omicron dopo il rientro nel volo Roma-Alghero di domenica scorsa. Anche dal Giappone arriva la notizia del terzo caso della variante, identificata su un passeggero di nazionalità giapponese proveniente da Roma. L'uomo, di circa 30 anni, al momento non presenta sintomi ed era stato vaccinato con doppia dose Moderna ad agosto. Ed è per la veloce diffusione del virus che molti Paesi stanno aumentando le misure di prevenzione. Le autorità di New York City hanno annunciato un mandato di obbligo vaccinale per tutti i datoti di lavoro del settore privato (circa 184.000 imprese, secondo Bloomberg),

