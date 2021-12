Milano, uomo ucciso in casa a colpi di motosega: il principale sospettato è un conoscente (Di martedì 7 dicembre 2021) Si concentrano su un uomo di 35 anni di origine romena, conoscente della vittima, le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Pierantonio Secondi, pensionato, di 82 anni, ucciso ieri nel suo ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) Si concentrano su undi 35 anni di origine romena,della vittima, le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Pierantonio Secondi, pensionato, di 82 anni,ieri nel suo ...

Agenzia_Ansa : Un anziano ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega. A dare l'allarme i vicini, si cerca il killer dell'82… - Corriere : Omicidio a Milano: uomo di 82 anni ucciso a coltellate. Per entrare in casa usata una moto sega - Open_gol : ?? Le prime informazioni sull'omicidio - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #7dicembre 1990 moriva #EnricoCoveri. Stilista fiorentino: prima collezione nel '77. Dell'82 Paillettes, uno dei pro… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Milano, uomo ucciso in casa a colpi di motosega: il principale sospettato è un conoscente -