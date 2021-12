League of Legends, niente squadra per Mikyx: il forte supporto 23enne non giocherà la Spring Split (Di martedì 7 dicembre 2021) La Spring Split 2022 di League of Legends comincerà senza uno dei giocatori più esperti. Il supporto europeo Mikyx ha infatti annunciato di non essere stato in grado di trovare una squadra in vista della prossima competizione esports. Il 23enne non è il primo giocatore di talento ad essere rimasto senza squadra. Mikyx fa infatti compagnia a gente come Nisqy, Jensen e Svenskeren. Anche l’AD carry Rekkles non è riuscito a trovare nessun roster di LEC o LCS: alla fine, Rekkles ha deciso di unirsi a Karmine Corp nella LFL. Didn’t find a team for 2022 Spring but at least I will be streaming more often now! ? — Mihael Mehle (@G2Mikyx) December 6, 2021 Mikyx è stato il ... Leggi su esports247 (Di martedì 7 dicembre 2021) La2022 diofcomincerà senza uno dei giocatori più esperti. Ileuropeoha infatti annunciato di non essere stato in grado di trovare unain vista della prossima competizione esports. Ilnon è il primo giocatore di talento ad essere rimasto senzafa infatti compagnia a gente come Nisqy, Jensen e Svenskeren. Anche l’AD carry Rekkles non è riuscito a trovare nessun roster di LEC o LCS: alla fine, Rekkles ha deciso di unirsi a Karmine Corp nella LFL. Didn’t find a team for 2022but at least I will be streaming more often now! ? — Mihael Mehle (@G2) December 6, 2021è stato il ...

