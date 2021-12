Il Leader Dell’UE Ursula Von Der Leyen Chiede Di Eliminare Il Codice Di Norimberga A Favore Della Vaccinazione Forzata Di Tutti I Dissidenti (Di martedì 7 dicembre 2021) Mercoledì, Ursula Van Der Leyen – il capo Della Commissione dell’Unione Europea (UE) – ha detto alla stampa che vorrebbe vedere il vecchio Codice di Norimberga completamente ignorato a Favore Della possibilità di consentire ai paesi di vaccinare Forzatamente chiunque si rifiuti di prendere il siero sperimentale. Su Norimberga:– VACCINI E MASCHERINE OBBLIGATORIE INFRANGONO I 10 PUNTI DEL Codice DI Norimberga?– Il … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Mercoledì,Van Der– il capoCommissione dell’Unione Europea (UE) – ha detto alla stampa che vorrebbe vedere il vecchiodicompletamente ignorato apossibilità di consentire ai paesi di vaccinaremente chiunque si rifiuti di prendere il siero sperimentale. Su:– VACCINI E MASCHERINE OBBLIGATORIE INFRANGONO I 10 PUNTI DELDI?– Il … proviene da Database Italia.

