I Maneskin tornano a “X Factor” | stavolta saranno i super ospiti della finale

(Di martedì 7 dicembre 2021) A quattro anni dalla loro audizione per X, isu quello stesso palco, ma questa volta nelle vesti dispeciali per ladel talent più acclamato e seguitotelevisione. L’appuntamento è per questa sera alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8. Ad alternarsi con la band romana dal nome danese, cii Coldplay. Di strada ne han fatta Victoria, Thomas, Ethan e Damiano: quando, all’epoca, tentarono il provino, Manuel Agnelli scommise tutto su di loro, Mara Maionchi ne percepì subito il potenziale. E alla fine di quel percorso arrivarono secondi, ma Chosen – il brano con cui già si esibivano per le stradeCapitale per racimolare qualche soldo – diventò disco d’oro. Da lì la scalata, ...

Advertising

jackfollasb : I Maneskin tornano a X Factor, Luca Tommassini: 'Quando Damiano mi disse che voleva i tacchi a spillo'… - repubblica : I Maneskin tornano a X Factor, Luca Tommassini: 'Quando Damiano mi disse che voleva i tacchi a spillo'… - Lauthier4 : RT @repubblica: I Maneskin tornano a X Factor, Luca Tommassini: 'Quando Damiano mi disse che voleva i tacchi a spillo' [di Ernesto Assante]… - raspa90 : RT @repubblica: I Maneskin tornano a X Factor, Luca Tommassini: 'Quando Damiano mi disse che voleva i tacchi a spillo' [di Ernesto Assante]… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: I Maneskin tornano a X Factor, Luca Tommassini: 'Quando Damiano mi disse che voleva i tacchi a spillo' [di Ernesto Assante]… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin tornano

La Repubblica

A quattro anni dalla loro audizione per X Factor , isu quello stesso palco, ma questa volta nelle vesti di ospiti speciali per la finale del talent più acclamato e seguito della televisione. L'appuntamento è per questa sera alle 21.15 ...Avevano le idee chiarissime, i ragazzi che hanno conquistato l'America e che giovedìda star sul palco di X Factor per la finale (in diretta dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su Tv8 ): i Måneskin sono superospiti con i Coldplay. Detto così fa un po' ...Il celebre coreografo è stato direttore artistico del talent di Sky fino al 2018, l'anno prima curò le esibizioni della band al debutto.La nonna di Victoria De Angelis ha rivelato per la prima volta alcuni retroscena del tragico lutto che ha segnato la bassista dei Maneskin.