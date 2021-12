GF Vip, “Mi sta venendo l’ansia”: Francesca Cipriani propensa ad abbandonare? (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo la puntata andata in onda ieri sera, Francesca Cipriani ha manifestato la sua ansia sul prolungamento del GF Vip: cosa accadrà? Che la finale del GF Vip 6, inizialmente prevista per il 13 dicembre sia stata posticipata a marzo 2021, è ormai una certezza. Per ora Alfonso Signorini tace con i Vipponi sull’argomento, ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo la puntata andata in onda ieri sera,ha manifestato la sua ansia sul prolungamento del GF Vip: cosa accadrà? Che la finale del GF Vip 6, inizialmente prevista per il 13 dicembre sia stata posticipata a marzo 2021, è ormai una certezza. Per ora Alfonso Signorini tace con i Vipponi sull’argomento, ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

S19930112 : me pare de sta al gf vip #Amici21 - sferulla : Sta cosa che solo ai mafiosi vada riservato il carcere e non ai VIP delinquenti mi fa uscir fuori dai gangheri - VIP_LXIII : Preferisco i Diesel, ma i jeans di Balenciaga sono proprio quelli che piacciono a me, per non dire di quello che ci sta dentro #babà - 4Giallorossa : Quindi... Se uno si vaccina su input dei vip tramite spot pubblicitario e poi sta male può denunciarli???? - fanpage : #Gfvip, Soleil sta pensando di lasciare la casa il 13 dicembre -