F1, Jacques Villeneuve critico: “Quella di Jeddah una lotta da kart a noleggio” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Gran Premio di Jeddah ha fatto discutere sotto parecchi punti di vista. Tra polemiche sulle vie di fuga del circuito saudita, bandiere rosse e ‘contrattazioni’ il penultimo appuntamento del 2021 ha regalato tanti spunti, ma quello maggiore riguarda sicuramente il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che domenica ad Abu Dhabi si contenderanno il titolo mondiale all’ultima gara. In Arabia Saudita è andato in scena l’ultimo screzio fra i due, con un impensabile tamponamento che ha messo ancora più pepe sulla lotta all’iride, che sta tenendo incollati allo schermo tutti gli appassionati. C’è però chi non è d’accordo sulla piega che sta prendendo la Formula 1, ed è l’illustre nome di Jacques Villeneuve a schierarsi contro. Il campione del mondo con la Williams 1997 si è concesso ai microfoni di Motorsport.com, ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Gran Premio diha fatto discutere sotto parecchi punti di vista. Tra polemiche sulle vie di fuga del circuito saudita, bandiere rosse e ‘contrattazioni’ il penultimo appuntamento del 2021 ha regalato tanti spunti, ma quello maggiore riguarda sicuramente il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che domenica ad Abu Dhabi si contenderanno il titolo mondiale all’ultima gara. In Arabia Saudita è andato in scena l’ultimo screzio fra i due, con un impensabile tamponamento che ha messo ancora più pepe sullaall’iride, che sta tenendo incollati allo schermo tutti gli appassionati. C’è però chi non è d’accordo sulla piega che sta prendendo la Formula 1, ed è l’illustre nome dia schierarsi contro. Il campione del mondo con la Williams 1997 si è concesso ai microfoni di Motorsport.com, ...

Advertising

OA_Sport : Jaques Villeneuve molto critico su quanto successo a Jeddah tra Verstappen ed Hamilton - davide8728 : RT @F1Daviderusso: Jacques #Villeneuve: 'Non era #F1, era roba da kart a noleggio. Se volete uno spettacolo hollywoodiano, stavolta è stato… - giangirm : RT @F1Daviderusso: Jacques #Villeneuve: 'Non era #F1, era roba da kart a noleggio. Se volete uno spettacolo hollywoodiano, stavolta è stato… - MercRF : RT @F1Daviderusso: Jacques #Villeneuve: 'Non era #F1, era roba da kart a noleggio. Se volete uno spettacolo hollywoodiano, stavolta è stato… - Cristian_Gi_LI : RT @F1Daviderusso: Jacques #Villeneuve: 'Non era #F1, era roba da kart a noleggio. Se volete uno spettacolo hollywoodiano, stavolta è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacques Villeneuve Villeneuve durissimo: 'Gara di kart a noleggio' - FormulaPassion.it 'La F1 sta diventando uno show hollywoodiano. Tutto quello che è successo a Gedda è sbagliato. È sembrata più una gara di kart a noleggio che una corsa di F1' . Jacques Villeneuve non si esime dal dipingere il Gran Premio d'Arabia Saudita effettivamente per quello che è stato, con tre partenze, incidenti, tagli di curve, rallentamenti improvvisi e un infinito ...

Formula 1: Max vs Lewis, atto finale! ... guardiamo con nostalgia ai duelli all'arma bianca ? non privi di polemiche e recriminazioni ? tra Ayrton Senna ed Alain Prost, tra Damon Hill e Michael Schumacher, tra Jacques Villeneuve e Michael ...

F1, Jacques Villeneuve: "Quella di Jeddah una gara da kart a noleggio" OA Sport F1, Jacques Villeneuve critico: “Quella di Jeddah una lotta da kart a noleggio” Il Gran Premio di Jeddah ha fatto discutere sotto parecchi punti di vista. Tra polemiche sulle vie di fuga del circuito saudita, bandiere rosse e 'contrattazioni' il penultimo appuntamento del 2021 ha ...

F1, Villeneuve: "Sembravano i go-kart, Williams si rivolta nella tomba" Jacques Villeneuve ha pienamento bocciato il Gran Premio d'Arabia Saudita: "La F1 sta diventando uno show hollywoodiano. Tutto quello che è successo a Gedda è sbagliato. È sembrata più una gara di kar ...

'La F1 sta diventando uno show hollywoodiano. Tutto quello che è successo a Gedda è sbagliato. È sembrata più una gara di kart a noleggio che una corsa di F1' .non si esime dal dipingere il Gran Premio d'Arabia Saudita effettivamente per quello che è stato, con tre partenze, incidenti, tagli di curve, rallentamenti improvvisi e un infinito ...... guardiamo con nostalgia ai duelli all'arma bianca ? non privi di polemiche e recriminazioni ? tra Ayrton Senna ed Alain Prost, tra Damon Hill e Michael Schumacher, trae Michael ...Il Gran Premio di Jeddah ha fatto discutere sotto parecchi punti di vista. Tra polemiche sulle vie di fuga del circuito saudita, bandiere rosse e 'contrattazioni' il penultimo appuntamento del 2021 ha ...Jacques Villeneuve ha pienamento bocciato il Gran Premio d'Arabia Saudita: "La F1 sta diventando uno show hollywoodiano. Tutto quello che è successo a Gedda è sbagliato. È sembrata più una gara di kar ...