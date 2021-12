F1, GP Abu Dhabi 2021: programma, date, orari e diretta tv ultima gara (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La prossima gara di Formula 1 è anche l’ultima di una stagione emozionante. Si tratta del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, il ventiduesimo appuntamento di questo Mondiale. Terminato il weekend dell’Arabia Saudita, si scende in pista ora a Yas Marina per assegnare il titolo. Duello che vede favorito Hamilton su Verstappen, ma tutto può succedere tra venerdì 10 e domenica 12 dicembre. E allora ecco di seguito il programma, con date e orari italiani, del prossimo appuntamento, l’ultimo del Circus per quest’anno. programma GP ABU Dhabi (10-12 dicembre) Venerdì 10 dicembre Ore 10:30-11:30 Prove libere 1 Ore 14:00-15:00 Prove libere 2 Sabato 11 dicembre Ore 11:00-12:00 Prove libere 3 Ore 14:00-15:00 Qualifiche Domenica 12 dicembre Ore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La prossimadi Formula 1 è anche l’di una stagione emozionante. Si tratta del Gran Premio di Abu, il ventiduesimo appuntamento di questo Mondiale. Terminato il weekend dell’Arabia Saudita, si scende in pista ora a Yas Marina per assegnare il titolo. Duello che vede favorito Hamilton su Verstappen, ma tutto può succedere tra venerdì 10 e domenica 12 dicembre. E allora ecco di seguito il, conitaliani, del prossimo appuntamento, l’ultimo del Circus per quest’anno.GP ABU(10-12 dicembre) Venerdì 10 dicembre Ore 10:30-11:30 Prove libere 1 Ore 14:00-15:00 Prove libere 2 Sabato 11 dicembre Ore 11:00-12:00 Prove libere 3 Ore 14:00-15:00 Qualifiche Domenica 12 dicembre Ore ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON «SOVRANO» DI ABU DHABI ? ?? L’inglese a caccia del sesto successo a Yas Marina, inseguendo l’8° tit… - SkySportF1 : F1, Verstappen-Hamilton: che sia lotta ad Abu Dhabi, ma senza buttarsi fuori. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, GP Abu Dhabi: tutte le statistiche di Yas Marina. Qui si vince il sabato #SkyMotori #F1 #Formula1 - leombredelmare : RT @MicheleMassa20: Comunque mi piscio sotto dalle risate quando vedo tutti i piloti con le storie in albergo o in viaggio per Abu Dhabi, p… - alexsiaadv : voi capite che dopo la tortura del gp di abu dhabi domenica io lunedí devo anche scoprire di che sorte moriremo agl… -