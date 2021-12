Cravero: “Il Napoli può farcela contro il Leicester, e per lo Scudetto…” (Di martedì 7 dicembre 2021) Cravero: “Il Napoli può farcela contro il Leicester, per lo Scudetto quattro squadre in corsa, la Juventus fa fatica” Roberto Cravero, ex difensore di Torino e Lazio, è intervenuto a Febbre a 90, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv per parlare del Napoli, del match che gli azzurri sosterranno in Europa League contro il Leicester, del campionato e dela corsa Scudetto. Queste le sue parole: SU Napoli – ATALANTA “Mi è dispiaciuto per la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. -afferma Cravero -La squadra aveva troppi infortuni e non se l’è giocata alla pari, nel calcio accade anche questo. La prestazione, tuttavia, è stata ottima. Il Napoli è ... Leggi su retecalcio (Di martedì 7 dicembre 2021): “Ilpuòil, per lo Scudetto quattro squadre in corsa, la Juventus fa fatica” Roberto, ex difensore di Torino e Lazio, è intervenuto a Febbre a 90, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv per parlare del, del match che gli azzurri sosterranno in Europa Leagueil, del campionato e dela corsa Scudetto. Queste le sue parole: SU– ATALANTA “Mi è dispiaciuto per la sconfitta dell’Atalanta. -afferma-La squadra aveva troppi infortuni e non se l’è giocata alla pari, nel calcio accade anche questo. La prestazione, tuttavia, è stata ottima. Ilè ...

