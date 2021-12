Conte a La7: “Ecco perché non mi candido alle suppletive. Dopo nuova riflessione non ho sciolto la riserva, dubbi confermati” (Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppe Conte intervenendo a L’Aria che tira su La7 ha spiegato perché ha declinato l’invito da parte del Pd a candidarsi alle suppletive a Roma nel seggio che fu di Roberto Gualtieri. L’ex presidente del Consiglio ha spiegato di essersi preso “un supplemento di riflessione” Dopo la proposta di Enrico Letta che però “non mi ha mai portato a sciogliere questa riserva e i dubbi che avevo sono confermati”. Secondo Conte le ragioni sono due, una politica e una pratica. “La ragione politica” del no alle suppletive “è che un leader che sta realizzando questo progetto ha l’ambizione di presentarsi col M5s alle elezioni politiche, con un programma di governo per migliorare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppeintervenendo a L’Aria che tira su La7 ha spiegatoha declinato l’invito da parte del Pd a candidarsia Roma nel seggio che fu di Roberto Gualtieri. L’ex presidente del Consiglio ha spiegato di essersi preso “un supplemento dila proposta di Enrico Letta che però “non mi ha mai portato a sciogliere questae iche avevo sono”. Secondole ragioni sono due, una politica e una pratica. “La ragione politica” del no“è che un leader che sta realizzando questo progetto ha l’ambizione di presentarsi col M5selezioni politiche, con un programma di governo per migliorare la ...

