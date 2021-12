Cessione Sampdoria, Vialli e Costacurta in corsa: è iniziato il post Ferrero (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono ore caldissime in casa Sampdoria, Massimo Ferrero non è più il presidente del club blucerchiato dopo l’arresto per reati societari e bancarotta. Iniziano a circolare le prime voci sul futuro numero uno, è tornato alla ribalta il nome di Gianluca Vialli, mentre una nuova soluzione porta a Billy Costacurta. Vialli potrebbe tornare alla ribalta per acquistare il club, si tratta di una bandiera per il club blucerchiato per il suo passato glorioso da calciatore. La trattativa era avviata prima della pandemia, poi si è registrata una frenata fino alla definitiva fumata nera. Adesso l’ex calciatore potrebbe tornare in prima fila insieme all’uomo d’affari statunitense James Dinan. Si è messo in fila un altro ex calciatore: stiamo parlando di Billy Costacurta, ex Milan e uno dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono ore caldissime in casa, Massimonon è più il presidente del club blucerchiato dopo l’arresto per reati societari e bancarotta. Iniziano a circolare le prime voci sul futuro numero uno, è tornato alla ribalta il nome di Gianluca, mentre una nuova soluzione porta a Billypotrebbe tornare alla ribalta per acquistare il club, si tratta di una bandiera per il club blucerchiato per il suo passato glorioso da calciatore. La trattativa era avviata prima della pandemia, poi si è registrata una frenata fino alla definitiva fumata nera. Adesso l’ex calciatore potrebbe tornare in prima fila insieme all’uomo d’affari statunitense James Dinan. Si è messo in fila un altro ex calciatore: stiamo parlando di Billy, ex Milan e uno dei ...

