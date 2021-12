Anche nucleare e gas per la transizione verde: la svolta dell’Ue dopo anni di litigi tra Stati membri (Di martedì 7 dicembre 2021) Energia rinnovabile sì, ma Anche «fonti stabili». La Commissione europea adotterà una tassonomia che include Anche il nucleare e il gas. In sostanza, si tratta di un documento contenente una serie di regole per fornire agli investitori una definizione comune di cosa è verde e di cosa non lo è. A darne notizia oggi, 7 dicembre, dopo il vertice dell’Ecofin, è stato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, che ha confermato quanto anticipato da Ursula von der Leyen a fine ottobre. La presidente aveva detto che l’Europa ha bisogno di più energie rinnovabili, e queste sono «più economiche, carbon-free e locali». «Stiamo preparando il nuovo atto delegato – ha detto oggi Dombrovskis -. Non abbiamo una data concreta per la proposta della Commissione, ma sarà fatto nel prossimo futuro ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Energia rinnovabile sì, ma«fonti stabili». La Commissione europea adotterà una tassonomia che includeile il gas. In sostanza, si tratta di un documento contenente una serie di regole per fornire agli investitori una definizione comune di cosa èe di cosa non lo è. A darne notizia oggi, 7 dicembre,il vertice dell’Ecofin, è stato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, che ha confermato quanto anticipato da Ursula von der Leyen a fine ottobre. La presidente aveva detto che l’Europa ha bisogno di più energie rinnovabili, e queste sono «più economiche, carbon-free e locali». «Stiamo preparando il nuovo atto delegato – ha detto oggi Dombrovskis -. Non abbiamo una data concreta per la proposta della Commissione, ma sarà fatto nel prossimo futuro ...

