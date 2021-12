Anche Calenda non si candida più: "Letta mi prende in giro". Conte fa esplodere il centrosinistra (Di martedì 7 dicembre 2021) Non si candida a Roma, Giuseppe Conte. E il suo nemico giurato Carlo Calenda (che per colpa dell'alleanza tra Pd e M5s decise di stracciare la tessera dem pochi giorni dopo averla sottoscritta) lo bombarda senza pietà e Contemporaneamente fa un passo indietro. "Conte sapeva benissimo che avrebbe dovuto correre in un territorio non particolarmente fertile per i 5S e che lì con un avversario forte rischiava di perdere. Poi, magari, avrà fatto Anche altri ragionamenti, chiedete a lui". Il leader di Azione si riferisce ovviamente alla decisione dell'ex premier di "declinare l'invito" del Pd a candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio Roma 1, che avrebbe potuto dargli il seggio a Montecitorio che è stato di Roberto Gualtieri fino alla sua elezione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Non sia Roma, Giuseppe. E il suo nemico giurato Carlo(che per colpa dell'alleanza tra Pd e M5s decise di stracciare la tessera dem pochi giorni dopo averla sottoscritta) lo bombarda senza pietà emporaneamente fa un passo indietro. "sapeva benissimo che avrebbe dovuto correre in un territorio non particolarmente fertile per i 5S e che lì con un avversario forte rischiava di perdere. Poi, magari, avrà fattoaltri ragionamenti, chiedete a lui". Il leader di Azione si riferisce ovviamente alla decisione dell'ex premier di "declinare l'invito" del Pd arsi alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio Roma 1, che avrebbe potuto dargli il seggio a Montecitorio che è stato di Roberto Gualtieri fino alla sua elezione a ...

