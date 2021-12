Super green pass e green pass base, da Milano a Palermo scattano i controlli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con l’arrivo oggi del Super green pass, o green pass rafforzato, e del green pass base obbligatorio sui mezzi pubblici scattano i controlli. “E’ chiaro che da oggi inizia una nuova fase” ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di SkyTg24. Con l’introduzione del Super green pass si voleva “da un lato dare il messaggio chiaro che nel nostro Paese saremmo tornati a chiudere”, dall’altro puntare ad “un incremento sul fronte della campagna vaccinale. Dobbiamo registrare il dato positivo che nell’ultima settimana c’è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con l’arrivo oggi del, orafforzato, e delobbligatorio sui mezzi pubblici. “E’ chiaro che da oggi inizia una nuova fase” ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di SkyTg24. Con l’introduzione delsi voleva “da un lato dare il messaggio chiaro che nel nostro Paese saremmo tornati a chiudere”, dall’altro puntare ad “un incremento sul fronte della campagna vaccinale. Dobbiamo registrare il dato positivo che nell’ultima settimana c’è stato ...

