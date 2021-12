Super Green Pass, dagli spostamenti al caffè al bar: ecco le nuove regole (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entrano in vigore le nuove norme su spostamenti, tempo libero e lavoro. Alcune attività come sedere al ristorante al chiuso, andare allo stadio e al cinema saranno permesse solo a chi ha il certificato rafforzato, il Super Green Pass, che è concesso a chi è vaccinato o guarito dal Covid. Andare al lavoro e prendere i mezzi pubblici sarà consentito anche a chi ha solo il Green Pass base che viene rilasciato anche con il tampone, ma ha una validità di pche ore. Leggi su lastampa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entrano in vigore lenorme su, tempo libero e lavoro. Alcune attività come sedere al ristorante al chiuso, andare allo stadio e al cinema saranno permesse solo a chi ha il certificato rafforzato, il, che è concesso a chi è vaccinato o guarito dal Covid. Andare al lavoro e prendere i mezzi pubblici sarà consentito anche a chi ha solo ilbase che viene rilasciato anche con il tampone, ma ha una validità di pche ore.

