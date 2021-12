Sì a un partito di ispirazione cristiana, ma senza parlare di “centro” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fare un centro? Sembra questa la fregola, più che la domanda di natura politicista, a cui in tanti cercano di dare una risposta soprattutto dopo le dichiarazioni di mons. Nunzio Galantino (in foto) in occasione dell’intervista fatta dal direttore del Corriere della Sera durante l’ultima edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa di Verona. Il presule, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, pur con tutte le cautele del caso, a partire dalla non necessità di una benedizione, ha affermato: “Un partito di ispirazione cristiana, guidato da laici capaci, non dispiacerebbe”. La terminologia usata è evidentemente nell’alveo della tradizione popolare e democratico cristiana se rileggiamo l’appello ai “Liberi e Forti” che si rivolgeva a “uomini moralmente liberi e ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fare un? Sembra questa la fregola, più che la domanda di natura politicista, a cui in tanti cercano di dare una risposta soprattutto dopo le dichiarazioni di mons. Nunzio Galantino (in foto) in occasione dell’intervista fatta dal direttore del Corriere della Sera durante l’ultima edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa di Verona. Il presule, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, pur con tutte le cautele del caso, a partire dalla non necessità di una benedizione, ha affermato: “Undi, guidato da laici capaci, non dispiacerebbe”. La terminologia usata è evidentemente nell’alveo della tradizione popolare e democraticose rileggiamo l’appello ai “Liberi e Forti” che si rivolgeva a “uomini moralmente liberi e ...

AngeloBorella1 : @PoliticaInsieme se la maggioranza dei cattolici sn confluiti nel CSX nn serve un partito d'ispirazione cattolica... - giuliocolecchia : @PoliticaInsieme L'ispirazione cristiana deve essere costante di coloro che, cristiani, operano in ogni ganglio del… - lpatelmoyahoo : RT @kappagrossi: @PoliticaInsieme In una società dilaniata da forte individualismo e caduta di valori c'è tanto bisogno di un punto di rife… - kappagrossi : @PoliticaInsieme In una società dilaniata da forte individualismo e caduta di valori c'è tanto bisogno di un punto… - PoliticaInsieme : CHI CREDE NEL PARTITO DI “ISPIRAZIONE CRISTIANA”? – DI DOMENICO DELLE FOGLIE -