"Sei un cretino". Luciana Littizzetto non risparmia nulla. Le accuse arrivano in televisione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una lezione dura quanto indimenticabile quella impartita da Luciana Littizzetto, al fianco di Fabio Fazio nello studio di Che tempo che fa, al molestatore della giornalista sportiva Greta Beccaglia. Colui che le ha lanciato uno schiaffo sul sedere mentre la professionista stava intervistando i tifosi dopo la partita Empoli-Fiorentina. La comica icona di Che tempo che fa ha esordito col suo solito tocco tagliente: "Caro toccatore professionista, tast de cul di grande levatura, palpeur de deretàn e cul-advisor. Tu che dopo aver toccato ben bene il sedere dell'inviata ti sei giustificato dicendo 'ho sbagliato, non sono cattivo'. Infatti non sei cattivo, nessuno lo dice. Sei un cretino, distillato al 100 per cento, come la grappa. Se l'imbecillità fosse una montagna, tu saresti l'Everest".

