Roma punto e a capo: i colori prima di tutto (Di martedì 7 dicembre 2021) L'AS Roma prendesse esempio dai suoi tifosi. Perché il cuore batte, ancor di più quando si perde, quando un coro si innalza per oltre dieci minuti a fine partita inneggiando i propri colori. . La Roma punto e a capo: tempo "normal" per tornare "special" Per i giudizi definitivi bisogna attendere la fine della stagione. O, meglio ancora, i tre anni di contratto che legano José Mourinho alla Roma. Il progetto continua con Mourinho al suo centro. La "normalità'" del quotidiano unica miscela di salvezza: pazienza, duro lavoro e qualche rinforzo di spessore. Pur vero che il tecnico di Setubal solo una volta in passato alla 16sima giornata aveva incassato la settima sconfitta, al Chelsea nel 2015-16. Tra Porto, prima esperienza ai Blues, Inter e Real Madrid, José non ...

