Napoli | il comunicato sulle condizioni di Lobotka Stop di diverse settimane

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo. Per il centrocampista è previsto uno Stop di diverse settimane.

