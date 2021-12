(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) -"si vapiù, nella prospettiva della creazione di queltelevisivo europeo che daè nei nostri sogni e che oggi è un'assoluta necessità, per avere la massa critica e la dimensione necessaria per competere con i grandi player della produzione audiovisiva". Lo ha detto Silviointervistato da 'Milano Finanza'.

Advertising

fattoquotidiano : I due volti della tv berlusconiana più populista e politicamente scorretta sono stati fermati di nuovo. Le loro vac… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: M5s ha dato voce a disagio reale che merita rispetto #silvioberlusconi - TV7Benevento : Mediaset: Berlusconi, 'gruppo si va sempre più internazionalizzando'... - cjmimun : Berlusconi:'Mediaset si va sempre piu' internazionalizzando, nella prospettiva della creazione di quel gruppo tv eu… - Nerogiaguaro : RT @Zerovirgola2: A Mediaset su Rete4. Non vedo l’ora! ( stanno messi male a Mediaset, ma forte!) #RenziFaiSchifo #RenziFaSchifo #Berlusco… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Berlusconi

ha fatto notizia per l'annunciato ridimensionamento dei TG, salvo poi smentire. Lei che ... Piersilvioè attento ancora più di prima alla qualità dell'informazione. Onestamente, non ...Ieri, domenica 5 dicembre 2021, Maria De Filippi ha compiuto 60 anni . Per l'occasione, l'amministratore dell'azienda, Pier Silvio, le ha fatto recapitare un video messaggio direttamente nella puntata di Verissimo . Gli auguri di Pier Silvioa Maria De Filippi: "Ti devo ringraziare per ..."Il voto al Movimento 5 stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva da motivazioni tutt'altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di ...Roma, 6 dic. Mediaset "si va sempre più internazionalizzando, nella prospettiva della creazione di quel gruppo televisivo europeo che da sempre è nei nostri sog ...