Massimiliano Fedriga messo sotto scorta per le minacce dei no vax (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da una settimana il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, vive sotto scorta. Oltre al normale servizio che lo accompagna e protegge negli incontri istituzionali, come rivelato dal Piccolo di Trieste il governatore leghista vive sotto protezione con due persone che lo accompagnano ovunque vada una volta uscito di casa. L'innalzamento delle misure di sicurezza nei suoi confronti si è reso necessario per via delle minacce dei no vax, che lo hanno bersagliato duramente per le sue posizioni a favore della campagna vaccinale. "Spero soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile", ha commentato il leghista, che sabato scorso ha ricevuto la terza dose di vaccino di Moderna.

Ettore_Rosato : Vicinanza e solidarietà a @M_Fedriga per le pesanti intimidazioni da parte di gruppi di no vax. Conoscendo Massimil… - Agenzia_Ansa : Il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga è dalla… - GiovanniToti : Solidarietà al governatore @M_Fedriga, sotto scorta a causa delle gravi minacce ricevute dai no vax. Sono sicuro ch… - SkyTG24 : Fedriga minacciato dai No Vax, il governatore del Friuli Venezia Giulia è sotto scorta - CNike60 : RT @LaVeritaWeb: Studenti lasciati a piedi, turismo in ginocchio: Massimiliano Fedriga e Renato Brunetta provano a limare le contraddizioni… -