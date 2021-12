La rivoluzione non pervenuta delle criptovalute (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laszlo Hanyecz, un programmatore trentenne di Jacksonville, Florida, nel 2010 era un frequentatore piuttosto assiduo di Bitcoin Talk, un forum online popolare tra i primi appassionati di bitcoin. Bitcoin Talk era stato fondato proprio da Satoshi Nakamoto, cioè dalla persona che aveva letteralmente inventato i bitcoin un paio d’anni prima, e al tempo era un cenacolo di appassionati che, proprio come Nakamoto, volevano rivoluzionare l’economia mondiale e sostituire le valute controllate dalle Banche centrali con una nuova moneta, democratica e decentralizzata: il bitcoin. Laszlo Hanyecz era un sostenitore particolarmente entusiasta del bitcoin. Ne generava lui stesso, con un’operazione che in gergo si chiama “mining”, e voleva dimostrare che il bitcoin avrebbe fatto la rivoluzione. Come molti altri appassionati dei primi tempi, Hanyecz era convinto che il bitcoin avrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laszlo Hanyecz, un programmatore trentenne di Jacksonville, Florida, nel 2010 era un frequentatore piuttosto assiduo di Bitcoin Talk, un forum online popolare tra i primi appassionati di bitcoin. Bitcoin Talk era stato fondato proprio da Satoshi Nakamoto, cioè dalla persona che aveva letteralmente inventato i bitcoin un paio d’anni prima, e al tempo era un cenacolo di appassionati che, proprio come Nakamoto, volevano rivoluzionare l’economia mondiale e sostituire le valute controllate dalle Banche centrali con una nuova moneta, democratica e decentralizzata: il bitcoin. Laszlo Hanyecz era un sostenitore particolarmente entusiasta del bitcoin. Ne generava lui stesso, con un’operazione che in gergo si chiama “mining”, e voleva dimostrare che il bitcoin avrebbe fatto la. Come molti altri appassionati dei primi tempi, Hanyecz era convinto che il bitcoin avrebbe ...

Advertising

X_Holyspawn_X2 : @AFTSDCrypto Fare soldi con le crypto lo dicono solo i coglioni. Questo non e` un gioco, questa e` una rivoluzion… - cerasimc : @DBarillarisson Si ma non questo fine settimana che sono impegnato a fare il Babbo Natale perla CRI. Potremmo semma… - voceirriverente : @alessanFERRON @Stelio_Bonsegna Avete notato che i governi non possono più fare niente se non obbedire alle diretti… - MRC_uscITA : La rivoluzione del NO. Non abbassate la testa. Dite NO. DITE NO ogni minuto della giornata all'aberrante abomin… - blettakaia75 : @ZioKlint Io non la vedo così. Bella ciao è ormai simbolo della rivoluzione in generale contro il sistema, quindi n… -

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione non Franco Fortini e il pane del poeta E' passato dall'ermetismo alla rivoluzione attraverso la pubblicità. Un'arte considerata minore che oggi viene rivalutata Sullo ...e Mario Merola Grandissima preoccupazione dei genitori (borghesi e non) ...

Il lavoro è davvero solo una questione di tempo e soldi? Eppure qualcosa manca", una dichiarazione che dà spazio a discussioni a un altro gran titolo: non si può davvero fare la rivoluzione: torniamo tutti in ufficio? Sembra quasi che stiano cambiando idea.

La rivoluzione non pervenuta delle criptovalute Il Foglio Irpef. Grandi obiettivi e poche risorse: non autosufficienti, serve uno sforzo In legge di bilancio fissato, per le persone bisognose di assistenza, il diritto a prestazioni domiciliari e a servizi socio-sanitari integrati. Stanziati 100 milioni ma ne servono almeno il triplo ...

Mazda2 Hybrid, inizia la rivoluzione Mazda - in collaborazione con Toyota che 'presta' la tecnologia della Yaris - lancia la sua prima full-hybrid, la 2, che debutterà nella primavera del 2022 in tutta Europa. Ha un motore benzina tre ci ...

E' passato dall'ermetismo allaattraverso la pubblicità. Un'arte considerata minore che oggi viene rivalutata Sullo ...e Mario Merola Grandissima preoccupazione dei genitori (borghesi e) ...Eppure qualcosa manca", una dichiarazione che dà spazio a discussioni a un altro gran titolo:si può davvero fare la: torniamo tutti in ufficio? Sembra quasi che stiano cambiando idea.In legge di bilancio fissato, per le persone bisognose di assistenza, il diritto a prestazioni domiciliari e a servizi socio-sanitari integrati. Stanziati 100 milioni ma ne servono almeno il triplo ...Mazda - in collaborazione con Toyota che 'presta' la tecnologia della Yaris - lancia la sua prima full-hybrid, la 2, che debutterà nella primavera del 2022 in tutta Europa. Ha un motore benzina tre ci ...