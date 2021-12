Inzaghi: «Real Madrid-Inter gara importante per entrambe» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Domani sarà una gara importante per entrambe le squadre, lo sarà perchè vogliamo fare una grande partita, abbiamo fatto bene nella gara d’andata. L’assenza di Benzema? E’ un giocatore importante per loro, se esce lui entra Jovic come nella partita scorsa dove ha fatto gol e assist. Noi allenatori dobbiamo convivere con questi problemi il Real sappiamo che ha grandi risorse”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid. “Forse meritavamo di più nella gara di andata. Ci saranno 50 mila tifosi del Real ma giocheremo questa partita con tanta personalità e fiducia sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante per ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Domani sarà unaperle squadre, lo sarà perchè vogliamo fare una grande partita, abbiamo fatto bene nellad’andata. L’assenza di Benzema? E’ un giocatoreper loro, se esce lui entra Jovic come nella partita scorsa dove ha fatto gol e assist. Noi allenatori dobbiamo convivere con questi problemi ilsappiamo che ha grandi risorse”. Così Simone, tecnico dell’, alla vigilia della sfida di Champions contro il. “Forse meritavamo di più nelladi andata. Ci saranno 50 mila tifosi delma giocheremo questa partita con tanta personalità e fiducia sapendo che abbiamo fatto qualcosa diper ...

Advertising

SpazioInter : Real Madrid-Inter, recupero fondamentale per Inzaghi: le probabili scelte del tecnico - - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Meritavamo di più nella gara di andata. Domani non avremo il nostro stadio, i nostri tifosi. Ci saranno 50.000 t… - infoitsport : Real-Inter, Inzaghi: «Ancelotti un grandissimo, un piacere conversare di calcio con lui» - ilNapolista - infoitsport : Inter: Inzaghi spera di recuperare due difensori per il Real Madrid - infoitsport : Inzaghi ritrova un big, sciolto il dubbio Lautaro: le mosse anti-Real -