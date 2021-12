Inter al Bernabeu per prendersi il primo posto! (Di lunedì 6 dicembre 2021) I nerazzurri con una vittoria nella casa dei blancos si qualificherebbero come primi nel girone, risultato difficile ma non impossibile. L’ Inter è in un grande momento di forma ma anche il Real Madrid non è da meno e i precedenti contro le spagnole sono nettamente a favore di quest’ ultime: 10 a 1. Dzeko Inter Real Madrid La squadra nerazzurra deve però contare solo sul suo attuale momento d’oro e con una prestazione come quella dell’andata ma stavolta senza distrazioni finali può portare a casa una vittoria. Punto in più a favore dell’ Inter può essere la probabile assenza di Benzema a causa di un infortunio durante l’ultima partita della Liga. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) I nerazzurri con una vittoria nella casa dei blancos si qualificherebbero come primi nel girone, risultato difficile ma non impossibile. L’è in un grande momento di forma ma anche il Real Madrid non è da meno e i precedenti contro le spagnole sono nettamente a favore di quest’ ultime: 10 a 1. DzekoReal Madrid La squadra nerazzurra deve però contare solo sul suo attuale momento d’oro e con una prestazione come quella dell’andata ma stavolta senza distrazioni finali può portare a casa una vittoria. Punto in più a favore dell’può essere la probabile assenza di Benzema a causa di un infortunio durante l’ultima partita della Liga. Daniele Scrazzolo

Advertising

Tommasolabate : Domani saranno 4214 giorni dall’ultima volta, al Bernabeu. L’ultima notte, stanotte, che sarà insonne. Poi l’Interi… - berti_nic : Vincere partite come quella di domani al Bernabeu può svoltarti una stagione, ed è anche quello che manca - forse -… - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Denzel #Dumfries si è preso la fascia destra dell'#Inter con il gol contro la #Roma che sa di liberazione Al Santiago Ber… - internewsit : Denzel #Dumfries si è preso la fascia destra dell'#Inter con il gol contro la #Roma che sa di liberazione Al Santi… - sportli26181512 : Inter al Bernabeu per l'impresa. Ma i numeri contro il Real e le spagnole…: Inter al Bernabeu per l'impresa. Ma i n… -