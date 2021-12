Infortunio Lobotka: c’è preoccupazione, sarebbe una beffa (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Infortunio di Stanislav Lobotka tiene in ansia il Napoli, il giocatore slovacco si sottoporrà oggi ad esami strumentali. Lobotka ha sentito un indurimento del muscolo, un po’ come quello avvertito da Insigne qualche giorno addietro, che gli ha poi fatto saltare la sfida con l’Atalanta. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport in casa Napoli c’è preoccupazione per l’Infortunio di Lobotka, che ha preso una botta con l’Atalanta ed è stato costretto ad uscire, nonostante abbia provato a resistere. Il centrocampista stava giocando un’ottima partita fino a quel momento, facendo girare la squadra e dando respiro alla manovra azzurra. Non è un caso che con la sua uscita dal campo il Napoli ha fatto molta fatica ad uscire dalla morsa dei nerazzurri. Lobotka dopo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’di Stanislavtiene in ansia il Napoli, il giocatore slovacco si sottoporrà oggi ad esami strumentali.ha sentito un indurimento del muscolo, un po’ come quello avvertito da Insigne qualche giorno addietro, che gli ha poi fatto saltare la sfida con l’Atalanta. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport in casa Napoli c’èper l’di, che ha preso una botta con l’Atalanta ed è stato costretto ad uscire, nonostante abbia provato a resistere. Il centrocampista stava giocando un’ottima partita fino a quel momento, facendo girare la squadra e dando respiro alla manovra azzurra. Non è un caso che con la sua uscita dal campo il Napoli ha fatto molta fatica ad uscire dalla morsa dei nerazzurri.dopo ...

