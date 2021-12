Ilva | Peacelink a Cingolani | “No alla richiesta di Acciaierie d’Italia di accelerare produzione in cockeria o ci sarà incremento emissioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021), società partecipata dallo Stato che controlla lo stabilimento ex, ha richiesto al ministero della Transizione Ecologica “l’autorizzazione ad un maggior numero di sfornamenti di carbon coke dalle batterie attualmente in uso”. A denunciarlo è l’associazione ambientalista, spiegando che, in sostanza, aumentare ladi carbon coke con tre impianti – dopo il fermo di una batteria negli scorsi mesi – porterà a catena un “delle”. Cosìha scritto al ministro Robertoper opporsidi, di cui lo Stato detiene il 50% attraverso Invitalia, controllata dal ...