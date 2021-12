Grecia, sacerdote ortodosso grida al Papa: "Sei un eretico" | Video (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Papa sei un eretico” è stata la frase urlata in Grecia nei confronti di Papa Francesco, durante la sua visita nell’Arcivescovado di Atene. Papa Francesco, in visita tre giorni in Grecia, non ha ascoltato la calunnia e ha proseguito per il suo percorso, mentre l’uomo con tonaca e copricapo ortodosso è stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine, per poi essere allontanato. Papa Francesco America Latina Il commento di Paolo Manzo.Papa Francesco Strattonato Fedele Reazione Picchia Mano Papa Francesco a Napoli, convegno alla facoltà di teologia None Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021) “sei un” è stata la frase urlata innei confronti diFrancesco, durante la sua visita nell’Arcivescovado di Atene.Francesco, in visita tre giorni in, non ha ascoltato la calunnia e ha proseguito per il suo percorso, mentre l’uomo con tonaca e copricapoè stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine, per poi essere allontanato.Francesco America Latina Il commento di Paolo Manzo.Francesco Strattonato Fedele Reazione Picchia ManoFrancesco a Napoli, convegno alla facoltà di teologia None

