GF Vip, problemi di salute per ex concorrente: fan in ansia – VIDEO (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex concorrente del GF Vip ha condiviso con i fan un problema che porta dietro da tempo ed ora aspetta i risultati degli esami Andrea Zelletta porta con sé, da ormai tempo, un problema alla spalla. L’ex concorrente del GF Vip ha condiviso il fastidio che ha con i suoi follower chiedendo anche di come L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’exdel GF Vip ha condiviso con i fan un problema che porta dietro da tempo ed ora aspetta i risultati degli esami Andrea Zelletta porta con sé, da ormai tempo, un problema alla spalla. L’exdel GF Vip ha condiviso il fastidio che ha con i suoi follower chiedendo anche di come L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

thepeopleu : L'unfollow su insta è una cosa che o fanno i 12enni o la genta famosa per far capire che hanno problemi con persona… - Diva_VIP : RT @Max09295648: Da medico in pensione chiedo scusa agli italiani per quegli pseudo colleghi che pontificano in televisione. Gente che cred… - Morgana_69 : A proposito di #vip che parlano con altri #vip ... A me ha scritto #baglio0ni e l ho bloccato ???????????? ma sta gente c… - DCorbetta : #GFvip ogni puntata quel coso che conduce dispensa consigli su come si deve vivere e tratta lulu come fosse una dem… - westxluv : RT @Justme1622: !Forse! vendo biglietti vip per il concerto di Deddy a Milano il 18 dicembre. Sono due, in caso avrò problemi, c’è qualcun… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip problemi Caterina Balivo parla per la prima volta dell'addio a 'Vieni da me': Toffanin di sasso ...in veste di giudice nelle puntate de "Il cantante mascherato" e una comparsa a L'Eredità VIP molto ... è rimasto da solo per qualche mese perché per alcuni suoi problemi di salute non poteva permettersi ...

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini: lungo bacio in bocca al Grande Fratello Vip Il video è stato condiviso sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip . Gianmaria e Sophie: ... che tuttavia in questi giorni stanno riscontrando problemi, nella Casa di Cinecittà potrebbe essere ...

Problemi di convivenza? Grande Fratello Grande Fratello Vip: chi è eliminato? Alex e Soleil sempre più vicini. Sophie e Gianmaria? Dopo settimane di saliscendi, tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è scoppiata la passione: i due giovani si sono lasciati andare ad abbraccie abci infuocati. Nonostante tutto, la modella conti ...

Le relazioni a distanza secondo Biagio, Manuel e Aldo La conoscenza tra i VIP prosegue e Biagio, in camera blu, parla di amore con Manuel e Aldo. L’argomento all’ordine del giorno sono le relazioni a distanza e Manuel racconta a Biagio di un suo fidanzam ...

...in veste di giudice nelle puntate de "Il cantante mascherato" e una comparsa a L'Ereditàmolto ... è rimasto da solo per qualche mese perché per alcuni suoidi salute non poteva permettersi ...Il video è stato condiviso sul profilo Instagram del Grande Fratello. Gianmaria e Sophie: ... che tuttavia in questi giorni stanno riscontrando, nella Casa di Cinecittà potrebbe essere ...Dopo settimane di saliscendi, tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è scoppiata la passione: i due giovani si sono lasciati andare ad abbraccie abci infuocati. Nonostante tutto, la modella conti ...La conoscenza tra i VIP prosegue e Biagio, in camera blu, parla di amore con Manuel e Aldo. L’argomento all’ordine del giorno sono le relazioni a distanza e Manuel racconta a Biagio di un suo fidanzam ...