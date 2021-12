GF Vip, Alex Belli spiazza su Soleil Sorge: “Io e lei come un fratello e una sorella” (Di lunedì 6 dicembre 2021) A poche ore dalla nuova puntata del Gf vip, Alex Belli e Soleil Sorge tornano a far discutere nel web, non solo per i continui avvicinamenti fisici tra loro, ma anche per una nuova rivelazione che ha registrato il fotografo sul loro rapporto, definendolo “fratellanza”. Nel daytime del reality in corso, i gieffini complici si sono appena concessi dei nuovi passi a due bollenti sotto gli occhi indiscreti dei coinquilini e quelli dei telespettatori. Una coinquilina non a caso ora incalza il fotografo sul legame con Soleil, dal momento che vuole vederci più chiaro sui due vip. La risposta dell’attore è spiazzante, con Alex che si dichiara abituato ad avere legami fisici con le donne, con tanto di retroscena di una scottante collaborazione sul set con una collega, e non ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 dicembre 2021) A poche ore dalla nuova puntata del Gf vip,tornano a far discutere nel web, non solo per i continui avvicinamenti fisici tra loro, ma anche per una nuova rivelazione che ha registrato il fotografo sul loro rapporto, definendolo “fratellanza”. Nel daytime del reality in corso, i gieffini complici si sono appena concessi dei nuovi passi a due bollenti sotto gli occhi indiscreti dei coinquilini e quelli dei telespettatori. Una coinquilina non a caso ora incalza il fotografo sul legame con, dal momento che vuole vederci più chiaro sui due vip. La risposta dell’attore ènte, conche si dichiara abituato ad avere legami fisici con le donne, con tanto di retroscena di una scottante collaborazione sul set con una collega, e non ...

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, parla la mamma di Soleil Sorge: “Alex Belli? Non lo sopporto più` #parla #mamma #soleil #sorge #alex… - Laura06303485 : @margi75_ @voglioilnulla Manila e furba ora fa la brava ragazza che fa tutto lei,prima era amica amica di Raffaella… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge insieme sotto le coperte. Ma lui frena: `Non possiamo continuare` -… - Asya2803891221 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, parla la mamma di Soleil Sorge: “Alex Belli? Non lo sopporto più, vorrei che…” A Wendy Kay non vanno proprio a gen… - IsaeChia : #GfVip 6, parla la mamma di Soleil Sorge: “Alex Belli? Non lo sopporto più, vorrei che…” A Wendy Kay non vanno pro… -