Ferrero arrestato | si dimette da presidente della Sampdoria

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo, richiesta da parteProcuraRepubblica di Paola per vicende fallimentari, per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all’U.C. L'articolo

Genova " Stavolta il Viperetta non ha morso lui, è stato morso. Da sette anni, da quando è il presidente della Samp, il vulcanico Massimooggi nell'ambito di un inchiesta per reati societari e bancarotta , non ha risparmiato nessuno: dal calcio al cinema, dal Festival di Sanremo a Che tempo che fa, dalle assemblea in ...è statoa Milano e portato nel carcere di San Vittore , mentre per altre cinque persone sarebbero stati disposti i domiciliari. Tra queste Giorgio e Vanessa, ...In merito all’arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria, ha emesso un comunicato stampa che abbiamo deciso di pubblicare per intero. “Con grande stupore si è appreso ...La Guardia di Finanza ha arrestato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. L'accusa sarebbe quella di reati societari e bancarotta ...