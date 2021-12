Ferdinando Giordano fa chiarezza sulla sua esclusione dal Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 dicembre 2021)sarebbe dovuto essere uno dei nuovi gieffini che avrebbero dovuto fare il loro ingresso alVip nel corso di queste ultime settimane. Ma se Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli hanno varcato la porta rossa, lui no. Oltre lui sarebbero stati esclusi anche gli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli e quando Gabriele Parpiglia in diretta a Casa Chi ha dato l’annuncio, ha parlato di “motivazioni serie” dietro la loro bocciatura. “Doveva entrare, ex gieffino. Mentre ero a telefono con Biagio D’Anelli però, che invece è entrato, a un certo punto mentre parlavamo mi ha detto che stavano portando viadalla quarantena. Erano tipo l’una di notte. La notizia quindi ...