Draghi, finita la luna di miele. "Sciopero generale contro la manovra". Ombre lunghe sul Quirinale (Di lunedì 6 dicembre 2021) finita la luna di miele tra il premier Mario Draghi e i lavoratori italiani, sempre ammesso che i sindacati rappresentino ancora, davvero, la categoria: sarà Sciopero generale il prossimo 16 dicembre. Dopo la Cgil venerdì scorso, questa sera è toccato alla Uil riunire i propri singoli organismi statutari per valutare la manovra economica varata dal governo. Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno dell'esecutivo, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto ...

