Covid, Cinzia e Francesca morte a pochi giorni di distanza. 'Erano no - vax agguerrite' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cinzia e Francesca sono morte a causa del Covid a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Entrambe non Erano vaccinate e hanno trascorso gli ultimi giorni di vita in un reparto dell' ospedale ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021)sonoa causa deldil'una dall'altra. Entrambe nonvaccinate e hanno trascorso gli ultimidi vita in un reparto dell' ospedale ...

Advertising

fanpage : Cinzia e Francesca, due amiche entrambe no vax, hanno contratto il Covid nella maniera più grave, venendo stroncate… - Yogaolic : RT @fanpage: Cinzia e Francesca, due amiche entrambe no vax, hanno contratto il Covid nella maniera più grave, venendo stroncate dalla polm… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Cinzia e Francesca, due amiche entrambe no vax, hanno contratto il Covid nella maniera più grave, venendo stroncate dalla polm… - roby_italy_51 : RT @fanpage: Cinzia e Francesca, due amiche entrambe no vax, hanno contratto il Covid nella maniera più grave, venendo stroncate dalla polm… - _alxbw_ : RT @fanpage: Cinzia e Francesca, due amiche entrambe no vax, hanno contratto il Covid nella maniera più grave, venendo stroncate dalla polm… -