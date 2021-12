Billie Eilish dice addio al biondo e sfoggia un castano semplicemente perfetto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo i numerosi cambi di look la popstar americana è tornata alle origini: il suo nuovo hair style è caratterizzato da un avvolgente color cioccolato che ha già conquistato i fan. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo i numerosi cambi di look la popstar americana è tornata alle origini: il suo nuovo hair style è caratterizzato da un avvolgente color cioccolato che ha già conquistato i fan. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

tewwytety : In che senso Billie Eilish non è più bionda - xxmindofmine : RT @zaynmaliknewsIT: ?? Domenica 12 Dicembre, alle cinque del pomeriggio, ci sarà uno Streaming Party con le canzoni di Billie Eilish e Zayn… - infoitcultura : Billie Eilish dice addio al biondo e sfoggia un castano semplicemente perfetto - darksvnset : Super Tuna è praticamente diventata più famosa di Billie Eilish #SuperTuna #SuperTunaByJin #bts #ARMY #BTSARMY #JIN… - ggukartist97 : Comunque taehyung ha battuto il record di post su insta con più like in 5 minuti, superando quello di billie eilish… -