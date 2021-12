ATP Cup 2022: attesa per il sorteggio. E per il 2023 torneranno 24 squadre (Di martedì 7 dicembre 2021) Si terrà nelle prossime ore il sorteggio dell’ATP Cup 2022, tra i primi appuntamenti dell’anno tennistico e con partenza direttamente a Capodanno. Si gioca a Sydney, con 16 squadre divise in quattro gironi da quattro, con la speranza per il 2023 di tornare al format con più città e 24 Paesi in gara, rappresentati non per convocazioni, ma per classifica, che è la discriminante d’iscrizione. Così si terrà il sorteggio: ci saranno quattro urne pensate per livello delle squadre. Nella prima, in sostanza, ci saranno quelle dalla 1 alla 4 (che se si segue il ranking sono Serbia, Russia, Germania e Grecia), nella seconda quelle dalla 5 alla 8 (Spagna se gioca Nadal, Italia, Norvegia e Polonia), nella terza quelle dalla 9 alla 12 e nella quarta quelle dalla 16 alla 13. Quanto alla speranza del ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Si terrà nelle prossime ore ildell’ATP Cup, tra i primi appuntamenti dell’anno tennistico e con partenza direttamente a Capodanno. Si gioca a Sydney, con 16divise in quattro gironi da quattro, con la speranza per ildi tornare al format con più città e 24 Paesi in gara, rappresentati non per convocazioni, ma per classifica, che è la discriminante d’iscrizione. Così si terrà il: ci saranno quattro urne pensate per livello delle. Nella prima, in sostanza, ci saranno quelle dalla 1 alla 4 (che se si segue il ranking sono Serbia, Russia, Germania e Grecia), nella seconda quelle dalla 5 alla 8 (Spagna se gioca Nadal, Italia, Norvegia e Polonia), nella terza quelle dalla 9 alla 12 e nella quarta quelle dalla 16 alla 13. Quanto alla speranza del ...

