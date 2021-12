Amici è un format originale | la Cassazione dà definitivamente ragione a Maria De Filippi

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Deè stataassolta dall’accusa di plagio. Laha datoalla conduttrice dopo una causa che si è protratta in tribunale per oltre 16 anni e che è passata da un grado di appello ad un altro, fino all’ultimo previsto dal nostro ordinamento. La sentenza del 5 dicembre, dunque, ha decretato che il seguitissimo programmarisponde ai criteri per essere definito un. Come riportato dall’Ansa, la Suprema Corte ha accolto la difesa dell’avvocato Giorgio Assumma e ha confermato le due precedenti sentenze pronunciate dal tribunale di Roma e della Corte d’Appello.Dee quell’accusa di plagio che da 16 anni rincorreIn onda da ...

Advertising

gabdelavegaxvx : Questa sera sarò ospite degli amici @Punkreas_Band per il format Punkreas In Tha House! Ci vediamo alle 18 LIVE su… - smallxtalk_ : RT @CinguettaTV: Oggi compie 60 anni #MariaDeFlippi l'unica regina della tv, capace di riunire davanti allo schermo tutte le età,con format… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Oggi compie 60 anni #MariaDeFlippi l'unica regina della tv, capace di riunire davanti allo schermo tutte le età,con format… - Iperbolee : RT @CinguettaTV: Oggi compie 60 anni #MariaDeFlippi l'unica regina della tv, capace di riunire davanti allo schermo tutte le età,con format… - Kariswhoo : maria ma se ti vuoi fare un grande fratello adolescenziale io ci sto anche facciamo un nuovo format e ci facciamo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici format

Il programmadi Maria De Filippi non è un plagio: la ha stabilito la prima sezione civile della Corte di ...assolto definitivamente la conduttrice dall'accusa di aver copiato un precedente...Ora lo dice anche la Cassazione : il programma tv '' non è un plagio. Maria De Filippi è stata assolta dall'accusa. Lo ha stabilito la prima ... La conduttrice non ha copiato un precedente...Quagliano chiese al tribunale che sia la De Filippi sia la casa di produzione del programma, Fascino PGT, fossero condannate in solido al risarcimento dei danni. Le accuse ad Amic ...Amici non è plagio: Maria De Filippi assolta dalla Cassazione dopo 16 anni di processo. Le era stato chiesto anche risarcimento di 500mila euro.