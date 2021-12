All Togheter Now, Michelle Hunziker e Anna Tatangelo perfette in black and white (Di lunedì 6 dicembre 2021) Show di successo di Canale 5, All Togheter Now, alla sua quarta edizione, conquista sempre più consensi e affetto da parte del pubblico. La sesta puntata del talent musicale condotto da Michelle Hunziker è andata in onda domenica 5 dicembre e a spiccare, oltre alle ottime performance, è stato senz’altro il look super cool sfoggiato da Michelle Hunziker. Bianco, dallo stile vagamente orientaleggiante e legato con una fascia lungo la vita stile kimono, il vestito della conduttrice ha catturato l’attenzione dei fan. Vi raccomandiamo... L'outfit perfetto di Francesca Michielin per la première di The Ferragnez Si tratta di un abito di un bianco ghiaccio che però presentava sfumature rosate grazie alle luci del palco che si riflettevano sulla ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Show di successo di Canale 5, AllNow, alla sua quarta edizione, conquista sempre più consensi e affetto da parte del pubblico. La sesta puntata del talent musicale condotto daè andata in onda domenica 5 dicembre e a spiccare, oltre alle ottime performance, è stato senz’altro il look super cool sfoggiato da. Bianco, dallo stile vagamente orientaleggiante e legato con una fascia lungo la vita stile kimono, il vestito della conduttrice ha catturato l’attenzione dei fan. Vi raccomandiamo... L'outfit perfetto di Francesca Michielin per la première di The Ferragnez Si tratta di un abito di un bianco ghiaccio che però presentava sfumature rosate grazie alle luci del palco che si riflettevano sulla ...

