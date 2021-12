A Bruxelles si prepara la rivoluzione dei “rider”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Buone notizie in arrivo daper ie tutti i lavoratori delle piattaforme digitali per quella che può essere considerata una veraper la gig economy in Europa. La Commissione europea approverà nella giornata di mercoledì infatti il pacchetto lavoro messo a punto dal Commissario lussemburghese Nicolas Schmit. Innanzitutto c’è il riconoscimento del lavoro per le piattaforme come lavoro subordinato a tutti gli effetti: di conseguenza le persone dovranno essere assunte. In pratica è stato cancellato il principio di attività autonoma e indipendente. Fino a questo momento le grandi società dell’economia digitale li hanno sempre considerati dei prestatori d’opera indipendenti, con retribuzioni spesso molto modeste e senza alcun tipo di tutela. Con la direttiva – che dovrà essere approvata dal Parlamento e dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles prepara

il Giornale

... l 'Egitto di Anwar al - Sadat accetta i negoziati con Gerusalemme e sila prima vera pace ...anche la Francia che non fa parte della Nato e due giorni dopo viene deciso aun aumento ...Il vaccino Covid diventerà stagionale? Sarà necessario ripetere il richiamo ogni anno anche per fronteggiare le varianti? Le ipotesi sul tavolo disono diverse e la strada da percorrere sarà indicata soprattutto dai dati sulla copertura temporale fornita dalle terze dosi. Inizialmente l'auspicio era quello che potesse essere quella ...Buone notizie in arrivo da Bruxelles per i rider e tutti i lavoratori delle piattaforme digitali per quella che può essere considerata una vera rivoluzione per la gig economy in Europa. La ...Theresa May vola oggi a Bruxelles, dove il Consiglio europeo straordinario dovrebbe accordare al Regno Unito il rinvio della data della Brexit, prevista per il 12 aprile. La premier britannica ha chie ...