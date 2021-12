Vivendi apre alla cessione della rete Tim allo stato

(Di domenica 5 dicembre 2021)maggioranza dellonellaTim. “Certamente puntiamo a riportare Tim su una traiettoria di crescita. Le valutazioni in corso vertono su questo obiettivo.è interessata a qualsiasi soluzione che promuova l’efficienza e la modernità infrastrutturale, preservando il valore del proprio investimento. In questa prospettiva - dichiara un portavoce del gruppo francese - l’ipotesi di un controllo statale, se fosse propedeutico ad un progetto strategico a guida istituzionale verrà certamente valutata con apertura”.“ha già rappresentato la propria ferma intenzione di essere un azionista affidabile, di lungo termine, foriero di un dialogo ...

Parigi, 05 dic 11:10 - Vivendi ha aperto alla possibilità che lo Stato assuma il controllo della maggioranza nella rete Tim. Lo ha annunciato oggi un portavoce...