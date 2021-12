Super Green Pass, aggiornata l’app VerificaC19: ecco come funzioneranno i controlli (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova versione presenta un'unica modifica: la possibilità di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare. Se si seleziona la “base”, l’applicazione riconoscerà tutti i tipi di Green Pass, se si sceglie “rafforzato” solo le certificazioni dei vaccinati o di chi è guarito dal Covid da meno di 6 mesi Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova versione presenta un'unica modifica: la possibilità di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare. Se si seleziona la “base”,licazione riconoscerà tutti i tipi di, se si sceglie “rafforzato” solo le certificazioni dei vaccinati o di chi è guarito dal Covid da meno di 6 mesi

